قاضٍ سابق بالجنائية الدولية: مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت سارية ولا تسقط بمغادرة المنصب

قال جيفري نايس، القاضي السابق في المحكمة الجنائية الدولية، إنّ هناك 124 دولة موقعة على قرارات المحكمة الجنائية الدولية ملزمة بموجب عضويتهم في الجنائية بإلقاء القبض على رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أو وزير الدفاع الإسرائيلي السابق جالانت أو أي من تُوقع عليهم مذكرات الاعتقال سواء ضد قادة حماس أو أي من الأشخاص الموقع عليهم هذه المذكرات الاعتقالية الصادرة من الجنائية الدولية.

وأضاف «نايس»، خلال مداخلة هاتفية، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الجنائية الدولية تطالب الدول الأعضاء 124 دولة بإلقاء القبض على هؤلاء المسؤولين المذكورين في مذكرات الاعتقال.

وأوضح، أنه قد حدث ذلك من قبل في عدد من المرات السابقة في التاريخ، كما هو الحال عند زيارة رئيس السودان الأسبق لعدد من الدول الأفريقية، موضحًا، أنّ مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت سارية ولا تسقط بمغادرة المنصب.



