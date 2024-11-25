تشكيل لجنة خماسية.. توافق لبناني إسرائيلي على وقف إطلاق النار

كشفت وسائل إعلام عالمية، اليوم الاثنين، عن توافق بين كلًا من لبنان وإسرائيل على وقف شامل لإطلاق النار بين الجانبنين.

الاتفاق الذي راعته الولايات المتحدة الأمريكية ينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي خلال 60 يوما لضمان انتشار الجيش اللبناني على الأراضي اللبنانية في مناطق الجنوب.

واتفقت الأطراف على تشكيل لجنة خماسية برئاسة واشنطن للإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، حيث تضم اللجنة كلًا من واشنطن وفرنسا وإسرائيل ولبنان وقوات اليونيفيل.