إعلام دمياط يواجه الشائعات لدى طلاب الجامعات

نظم مجمع إعلام دمياط التابع لقطاع الإعلام الداخلى للهيئة العامة للاستعلامات ندوة تثقيفية بعنوان "الوعي الوطني و مواجهه الشائعات" بالتعاون مع جامعة دمياط وبحضور المهندسة .شيماء الصديق نائب محافظ دمياط فىإطار دور الهيئة العامة للاستعلامات فى رفع الوعي بكافة التحديات التى تواجه الدولة المصرية .

حيث أكد الدكتور حمدان متولي رئيس جامعة دمياط أن بناء الوعى الوطنى ومواجهة الشائعات من أهم القضايا التي تفرضها الأزمات العالميةوالمستجدات الإقليمية المتلاحقة كما أن بناء الوعى يعد أحد أهم الركائز الأساسية في بناء الانسان بالاضافه إلى أهميته البالغة في عملية البناء و التنمية لكونه سلاحا مجتمعيا فى مواجهة التحديات والتصدى للشائعات التى تستهدف أمن الوطن واستقراره.

وأكدت المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط أن مسؤولية بناء الوعى الوطنى مسؤولية الجميع وأن الدولة متمثله فى القيادة السياسية حريصه كل الحرص على تعزيز الوعى بالقيم المصرية الأصيلة التى تعزز من قيم التماسك والترابط فى مواجهة التحديات والشائعات التي تستهدف وحدتنا وتماسكنا وتعطيل مسيرتنا التنموية .

وأوضح السيد عكاشة مدير مجمع اعلام دمياط أن الدولة مستمره في جهودها في التصدى للشائعات عبر وسائل الإعلام المختلفة والتواصل المباشر مع كافة فئات المجتمع لتعزيز الوعي الوطنى تجاه حروب الجيل الرابع التى تعتمد على نشر الشائعات والأكاذيب بهدف تدمير المجتمع من الداخل .

نظم مجمع إعلام دمياط التابع لقطاع الإعلام الداخلى للهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور احمد يحى ندوة تثقيفية بعنوان "تنمية الأسرة المصرية وبناء الإنسان "بالتعاون مع الإدارة الصحية بالزرقا بقاعة مركز طب الأسرة وذلك فى إطار حملة الهيئة العامة للاستعلامات لنشر الوعي بأهمية المشاركة في المبادرات الرئاسية .

حيث أكد السيد عكاشة مدير مجمع اعلام دمياط أن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة" للتنمية البشرية وبناء الإنسان" تمثل نموزجا حقيقيا لتعاون كافة مؤسسات الدولة حيث أن هذه المبادرة تعد خطوة محورية لتنمية الأسرة المصرية وبناء الإنسان حيث أضاف أن هذه الندوة ضمن حملات التوعية التى تهدف إلى الارتقاء بالخصائص السكانية برعاية الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط