أيام موسكو في القاهرة.. احتفالات ثقافية وتعاون ثنائي بين مصر وروسيا

شهدت القاهرة على مدار يومي 24 و25 نوفمبر سلسلة من الفعاليات المميزة ضمن إطار "أيام موسكو"، والتي نظمتها حكومة موسكو بالتعاون مع السفارة الروسية في مصر، و"روس سوترودنيتشيسفو"، وشركة "روساتوم" المسؤولة عن إنشاء أول محطة نووية في مصر.

تضمن البرنامج مؤتمرًا حول التعاون الثنائي بين مدن دول البريكس، بمشاركة خبراء من روسيا ومصر، بالإضافة إلى موائد مستديرة تناولت موضوعات العمارة الحضرية والتنمية الاجتماعية.

كما افتتح في "البيت الروسي" بالقاهرة معرض للطوابع والملصقات النادرة التي تحتفي بمدينة موسكو، وتلا ذلك عرض سينمائي لفيلم "ماروسيا فوريفا"، مع أمسية إبداعية خاصة بكاتب السيناريو إيدار أكمانوف.

وشهد المسرح الرئيسي لدار الأوبرا عرضًا للأطفال شارك فيه بابا نويل وعذراء الثلج، رمزا الشتاء الروسي، مما أضفى أجواء مميزة على الاحتفالات.

واختتمت الفعاليات بحفل موسيقي مميز قدمته فرقة الباليه التابعة لمسرح الدولة الأكاديمي للباليه الكلاسيكي، حيث عرضت إنتاج "دون كيشوت"، وسط تفاعل كبير وتصفيق حار من الحضور.

وفي كلمته أمام الجمهور، أكد السفير الروسي في مصر، جورجي بوريسنكو، عمق العلاقات بين البلدين، معربًا عن شكره للجمهور المصري على اهتمامه المتواصل بالثقافة والفنون الروسية.

ومن المقرر أن يستمر البرنامج الثقافي في مدينة الإسكندرية، حيث يواصل الوفد الروسي زيارته لتعزيز الروابط بين الشعبين.

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