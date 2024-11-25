بالفيديو.. الاحتلال يحاصر منطقة الخليل بالضفة الغربية

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من رام الله، إنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاصر منطقة الخليل ويواصل الاقتحامات، موضحا أنّ المحلات التجارية بالضفة الغربية تغلق أبوابها، كما أن المستوطنين يهاجمون الفلسطينيين.

وأضافت «السلامين»، خلال رسالة على الهواء، أنّ هيئة شؤون الأسرى والمحررين تحدثت في نشراتها عن وجود 29 معتقل أسرى سابقين ومحررين ومن بينهم أطفال، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي في كل اقتحاماتها بالضفة الغربية تقوم باعتقالات يومية متواصلة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وتابعت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من رام الله: «في قرية برقة إلى الشمال الشرقي من مدينة رام الله كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت القرية برفقة الجرافات العسكرية التي هدمت عدد من المنشآت الزراعية في تلك المنطقة».

