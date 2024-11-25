دورى النخبة الآسيوى.. سفيان رحيمي يقود العين لمواجهة أهلى جدة

أعلن ليوناردو جارديم، المدير الفنى لفريق العين الإماراتى، تشكيل فريقيه الذى يواجه به نظيره أهلى جدة السعودى، وذلك بعد قليل على ملعب "استاد هزاع بن زايد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دورى النخبة الآسيوى.

ومن المقرر أن يدفع جارديم بالثنائي الهجومي سفيان رحيمي، ولابا كودجو، ومعهما محمد عوض الله.

وجاء تشكيل فريق العين الإماراتى، كالتالى:

حراسة المرمى: خالد عيسى.

خط الدفاع: إريك، كوامي أوتون، خالد الهاشمي، بندر الأحبابي.

خط الوسط: يحيى نادر، ماتياس بالاسيوس، بارك يونج.

خط الهجوم: محمد عوض الله، لابا كودجو، سفيان رحيمي.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول فرق غرب آسيا برصيد 12 نقطة بالعلامة الكاملة بعد أول 4 جولات، بينما يأتي العين في المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة.

