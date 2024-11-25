الكنيسة الأرثوذكسية تحذر من شخص ينتحل صفة كاهن لجمع الأموال

حذرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، من شخص يدعى شحاتة فرج شحاتة، يرتدي ملابس كهنوتية منتحلًا صفة كاهن ويتردد على أماكن تواجد المسيحيين "منازل - شركات - محال تجارية" ويقوم بجمع أموال منهم بهذه الصفة المزعومة.

وأوضحت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في بيان لها اليوم الأثنين “لقد سبق القبض عليه أكثر من مرة، بعد الإبلاغ عنه من قبل من تعرضوا للنصب عليهم منه، وفي كل مرة يتم إخلاء سبيله، ويخرج مرتديًا الزي الكهنوتي ليعود إلى ممارسة نشاطه في النصب والاحتيال على أبناء الكنيسة".

وناشدت الكنائس تنبيه أبنائهم منه، ونشر التنويه على كل الصفحات الرسمية للكنائس والآباء الكهنة والخدام ليصل لأكبر عدد من أبناء الكنيسة