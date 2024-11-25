رحيمي Vs محرز.. تشكيل مباراة العين الإماراتي ضد الأهلي السعودي

أعلن البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني لفريق العين الإماراتي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة أهلي جدة السعودي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الخامسة بمجموعة الغرب في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

يستضيف فريق العين، اليوم الإثنين، نظيره أهلي جدة على ملعب استاد هزاع بن زايد، في لقاء ينطلق في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

يقود المغربي سفيان رحيمي تشكيل العين أمام أهلي جدة، رفقة لابا كودجو ومحمد عوض.

كما أعلن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق أهلي جدة السعودي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به العين الإماراتي.

يقود الجزائري رياض محرز تشكيل الأهلي السعودي أمام العين، بجانب البرازيلي روبرتو فيرمينو وفراس البريكان.

يتذيل العين الإماراتي جدول ترتيب مجموعة الغرب في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة برصيد نقطة وحيدة، بينما يحتل أهلي جدة وصافة الترتيب وفي رصيده 12 نقطة، بفارق الأهداف عن الهلال السعودي المتصدر.

تشكيل العين الإماراتي

حراسة المرمى: خالد عيسى

خط الدفاع: بندر الاحبابي، بارك يونج وو، كوامي كواديو، إريك

خط الوسط: يحيى نادر، خالد الهاشمي، ماتياس بالاسيوس

وفي الهجوم: محمد عوض، لابا كودجو، سفيان رحيمي.

تشكيل أهلي جدة

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: علي مجرشي، ميريح ديميرال، روجير إيبانيز، سعد بالعبيد

خط الوسط الدفاعي: ألكسندر، فرانك كيسي

خط الوسط الهجومي: رياض محرز، روبرتو فيرمينو، جابري فيجا

وفي الهجوم: فراس البريكان.