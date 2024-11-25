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الإثنين 25 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دورى النخبة.. محرز وفيرمينو يقودان أهلى جدة لمواجهة العين

اهلى جدة
اهلى جدة
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أعلن ماتياس يايسله، المدير الفنى لفريق أهلى جدة السعودى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره العين الإماراتى، وذلك بعد قليل على ملعب "استاد هزاع بن زايد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دورى النخبة الآسيوى. 

وجاء تشكيل أهلى جدة، كالتالى:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.
خط الدفاع: علي مجرشي، ميريح ديميرال، روجير إيبانيز، سعد بالعبيد.
خط الوسط: ألكساندر، فرانك كيسيه، رياض محرز، روبرتو فيرمينو، جابري فيجا.
خط الهجوم: فراس البريكان.
يواصل يايسله الاعتماد على فراس البريكان في قلب الهجوم، وخلفه رياض محرز وروبرتو فيرمينو وجابري فيجا، بينما يجلس إيفان توني على دكة البدلاء.
ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول فرق غرب آسيا برصيد 12 نقطة بالعلامة الكاملة بعد أول 4 جولات، بينما يأتي العين في المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة.

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