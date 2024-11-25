في ذكرى ميلاد عماد حمدي.. ما سبب زيارة الشعراوي له؟

تحل علينا ذكرى ميلاد الفنان عماد حمدي، الذي يعد أحد أعمدة السينما المصرية وكان نموذجًا للرجل الشرقي والمثقف في أعماله الفنية، مازال الراحل علامة مؤثرة في الفن المصري، بدأ حياته الفنية بالصدفة ولكن لم تكن النهاية مثل البداية، حيث انتهت حياته بشكل مأساوي بعد حزنه الشديد على شقيقه التوأم، وكانت البداية مليئة بالحظ والتوفيق.

عماد حمدي يدخل المجال الفني عن طريق الصدفة

دخل الفنان الراحل عماد حمدي المجال الفني عن طريق الصدفة، بعدما اختاره المخرج كامل التلمساني لبطولة فيلم "السوق السوداء" عام 1945، بعد أن سبقه شقيقه التوأم "عبدالرحمن" إلى التمثيل في فيلم "عايدة" ولكن لم يحالفه الحظ. تعلم الفنان عماد حمدي فن الإلقاء على يد الفنان القدير عبدالوارث عسر، ليشارك في فيلم "دايما في قلبي" مع كوكبة من نجوم الفن، تخطت الأعمال الدرامية التي قدمها عماد حمدي 280 فيلم ومسلسل، أبرزهم: "حياة أو موت، ثرثرة فوق النيل، أم العروسة، ميرامار، المراهق الكبير، صوت الحب، سواق الأتوبيس".

زيجات في حياة عماد حمدي

تزوج الفنان عماد حمدي أكثر من مرة، الأولى من الراقصة حورية محمد، التي لم يستمر زواجه بها طويلا، لينفصل عنها ويتزوج فتحية شريف التي كانت تعمل في فرقة نجيب الريحاني، وأنجبت منه ابنه "نادر". بعد 8 سنوات، انفصل عماد حمدي عن زوجته، ثم تزوج من الفنانة شادية رغم فارق العمر بينهما، ولم تمر سوى 3 سنوات على هذه الزيجة حتى انتهت بسبب غيرة عماد حمدي، ثم حدثت آخر زيجاته من الفنانة نادية الجندي، رغم فارق السن بينهما وأنجبت إبنه الثاني "هشام".

سر زيارة الشيخ الشعراوي للفنان الراحل عماد حمدي

"حزن أدى إلى الإكتئاب" قبل إنزال الستار عن حياة الفنان عماد حمدي، حيث فقد بصره بعد وفاة شقيقه البصر وتدهورت حالته الصحية، أوضح نجل الراحل سر زيارة الشيخ الشعراوي لوالده، في أحد لقاءاته التليفزيونية قائلًا: "عرف الشيخ الشعراوى أن والدى يعانى من الاكتئاب، وفى أحد الأيام فوجئ أبى بطرقات على باب الشقة، ففتح ليفاجأ بالشيخ الشعراوى أمامه، وجلس وتحدث معه ليخرجه من الحالة التى كان عليها.