نائب محافظ البحيرة يناقش الخطة الاستثمارية والموقف التنفيذي لملفات التصالح

شهد الدكتور حازم الديب، نائب محافظ البحيرة، اليوم الإثنين، اجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لقانون التصالح وعدد الملفات المقدمة من المراكز المختلفة ونسب الانجاز بكل مركز، بالإضافة إلى مناقشة آليات تطبيق المنظومة الجديدة للتصالح ودور لجنة مراجعة التراخيص الصادرة.

وحضر الإجتماع، اللواء حسن موافي، السكرتير العام للمحافظة، كامل غطاس، السكرتير العام المساعد، والمهندس ياسر أبو همام، المشرف على المراكز التكنولوجية، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومديري الإدارات الهندسية والتخطيط والمراكز التكنولوجية، ومديرى المشروعات بمراكز المحافظه.

ويأتي ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بأهمية تسريع وتيرة العمل لإنهاء ملفات التصالح في بعض مخالفات البناء والمتابعة المستمرة لمعدلات الإنجاز اليومية، وكذا المتابعة المستمرة للخطة الاستثمارية والمشروعات المدرجة ضمن الخطة لضمان تنفيذها فى توقيتاتها المحددة.

وأكد نائب المحافظ، ضرورة تسريع أعمال اللجان الفنية لسرعة البت في الملفات، مع مراعاة الدقة والنظام في العمل وإزالة كافة المعوقات التي قد تعترض التنفيذ.

وشدد نائب محافظ البحيرة، على مواصلة حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتصدي للبناء المخالف فى المهد، حفاظًا على حق الدولة والمواطنين.

كما تم خلال الاجتماع استعراض الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024 /2025، حيث قدمت المهندسة إيناس قاسم، مدير إدارة التخطيط والمتابعة، عرضًا تفصيليًا لنسب الموقف التنفيذي للخطة وكذلك التسويات المالية للربع الاول والمبالغ المطلوبة للربع الثاني من الخطة.