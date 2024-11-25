ads
الإثنين 25 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نائب محافظ البحيرة يناقش الخطة الاستثمارية والموقف التنفيذي لملفات التصالح

الدكتور حازم الديب
الدكتور حازم الديب نائب محافظ البحيرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهد الدكتور حازم الديب، نائب محافظ البحيرة، اليوم الإثنين، اجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لقانون التصالح وعدد الملفات المقدمة من المراكز المختلفة ونسب الانجاز بكل مركز، بالإضافة إلى مناقشة آليات تطبيق المنظومة الجديدة للتصالح ودور لجنة مراجعة التراخيص الصادرة. 
وحضر الإجتماع، اللواء حسن موافي، السكرتير العام للمحافظة، كامل غطاس، السكرتير العام المساعد، والمهندس ياسر أبو همام، المشرف على المراكز التكنولوجية، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومديري الإدارات الهندسية والتخطيط والمراكز التكنولوجية، ومديرى المشروعات  بمراكز المحافظه.

ويأتي ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بأهمية تسريع وتيرة العمل لإنهاء ملفات التصالح في بعض مخالفات البناء والمتابعة المستمرة لمعدلات الإنجاز اليومية، وكذا المتابعة المستمرة للخطة الاستثمارية والمشروعات المدرجة ضمن الخطة لضمان تنفيذها فى توقيتاتها المحددة.

وأكد نائب المحافظ، ضرورة تسريع أعمال اللجان الفنية لسرعة البت في الملفات، مع مراعاة الدقة والنظام في العمل وإزالة كافة المعوقات التي قد تعترض التنفيذ.

وشدد نائب محافظ البحيرة، على مواصلة حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتصدي للبناء المخالف فى المهد، حفاظًا على حق الدولة والمواطنين.

كما تم خلال الاجتماع استعراض الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024 /2025، حيث قدمت المهندسة إيناس قاسم، مدير إدارة التخطيط والمتابعة، عرضًا تفصيليًا لنسب الموقف التنفيذي للخطة وكذلك التسويات المالية للربع الاول والمبالغ المطلوبة للربع الثاني من الخطة.

الإدارات الهندسية البحيرة التصالح في بعض مخالفات البناء التصدى للبناء المخالف الخطة الإستثمارية للعام المالى الدكتور حازم الديب الدكتورة جاكلين عازر الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة المراكز التكنولوجية خطة الاستثمارية كامل غطاس السكرتير العام المساعد قانون التصالح محافظ البحيرة ملفات التصالح مناقشة الموقف التنفيذى نائب محافظ البحيرة