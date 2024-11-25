هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات اليوم الإثنين

تراجعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية، في نهاية تعاملات جلسة اليوم الإثنين، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 10 مليارات جنيه، مدفوعا بمبيعات المستثمرين المصريين والعرب، ليسجل في الختام 2,226 تريليون جنيه.

وهبط المؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.42%، ليغلق عند مستوى 30,270.51 نقطة، وكذا مؤشر "EGX TR" بنسبة 0.41%، ليغلق عند مستوى 13,283.23 نقطة.

وانخفض مؤشر الشريعة "EGX 33 Shariah" بنسبة 0.27%، ليغلق عند مستوى 3,129.16 نقطة، كما انخفض مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 0.42%، ليغلق عند مستوى 8,325.42 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنحو 0.51%، ليغلق عند مستوى 11,456.15 نقطة.

كما ترجع مؤشر"Copped-EGX30" بنسبة 0.37% ليغلق عند 37,528.52 نقطة، وكذا مؤشر "EGXSP" بنسبة 0.33%، ليغلق عند مستوى 6,553.13 نقطة.

وسيطر على تعاملات المستثمرين المصريين والعرب الإتجاه البيعي، مسجلين صافي بلغ 56.1 مليون جنيه، و 21 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب 77.1 نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 26.1 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 3.6 1.1 مليار جنيه، وذلك بعد التداول علي 945.9 سهم، من 95.7 ألف صفقة منفذة.