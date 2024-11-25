نائب محافظ بني سويف يناقش خطة لتقليل استخدام المبيدات في زراعة النباتات الطبية

عقد بلال حبش نائب محافظ بني سويف، اجتماعاً لمناقشة الإجراءات والخطوات اللازمة للحد من استخدام المبيدات في مراحل زراعة وإنتاج النباتات الطبية والعطرية بنطاق المحافظة.

وخلال الاجتماع تم استعراض ومناقشة عدداً من المقترحات والإجراءات اللازمة لإعداد وتنفيذ خطة عمل متكاملة تعتمد على تقليل استخدام المبيدات الضارة وتوفير بدائل آمنة منها ،علاوة على توفير تقاوي لأنواع من سلالات وبذور النباتات الطبية والعطرية تكون ذات مقاومة عالية للآفات والأمراض وغيرها من الإجراءات ، وذلك بمشاركة الجهات المعنية وذات الصلة من الزراعة والوحدات المحلية والإرشاد الزراعي والطب البيطري والصحة والبيئة.

حضر الاجتماع: المهندس أسامة سعيد وكيل وزارة الزراعة،محمد بكري رئيس مركز ومدينة ببا ،مدحت صلاح رئيس مركز ومدينة سمسطا، حمادة راضي رئيس مركز ومدينة الواسطى ، نانسي طه _ الوحدة الاقتصادية بديوان عام المحافظة ، ومسؤولى الإرشاد الزراعي والمكافحة ونواب رؤساء المدن.