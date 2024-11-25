بالفيديو.. مراسلة القاهرة الإخبارية: جيش الاحتلال يعترض مسيرة بالجليل

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من القدس المحتلة، إنّ هناك ما يزيد عن 4 مليون إسرائيلي دخلوا إلى الملاجئ دفعة واحدة جراء الرشقات الصاروخية المتتالية التي وصلت إلى المستوطنات الحدودية السياجية المتاخمة لجنوب لبنان وحيفا وما بعد حيفا وشمال تل أبيب وضواحيها.

وأضافت «أبو شمسية»، خلال رسالة على الهواء، أنّ حزب الله أعلن بالأمس أنهى نفذ ما يقارب من 51 عملية إطلاق صواريخ ومسيرات على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى أنّ حزب الله يريد تثبيت معادلة بيروت مقابل تل أبيب، إذ إنّ استهداف المدنيين في لبنان يقابله استهداف الإسرائيليين الذين يتواجدون في تل أبيب.

وتابعت: «جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن لاحقا في بياناته بأنه جرى اعتراض مسيرة في الجليل ، كما اعترف برصد 20 رشقة صاروخية جرى إطلاقهم نحو مستوطنة نهارية، مما أدى إلى إصابة شخص بجروح في المنطقة العلوية للرأس وجرى نقله إلى المستشفى».