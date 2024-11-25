مصر تشارك في النسخة الثانية من معرض "بَنان" للحِرف اليدوية بالرياض.. صور

تشارك مصر ممثلة بقطاع الثقافة بوزارة الثقافة، ضمن 25 دولة حول العالم بالنسخة الثانية من معرض الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية "بَنان"، الذي تنظمه هيئة التراث السعودية، بمدينة الرياض، ويستمر حتى 29 نوفمبر الجاري ، حيث يواجد جناج للمنتجات الريفية وغيرها .

يشهد المعرض حضورًا واسعًا يضم أكثر من 500 حرفي وحرفية من مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، إلى جانب مشاركة 25 دولة، من بينها مصر، التي تُبرز خلال هذا الحدث التراث الحرفي المصري الغني بمنتجاته التقليدية وفنونه اليدوية التي تحمل تاريخًا عريقًا يعكس هوية مصر الثقافية.

يعد المعرض فرصة مميزة لدعم الحرفيين وتمكينهم اقتصاديًا، كما يسهم في الترويج للحرف اليدوية كجزء من التراث الثقافي غير المادي، مما يعزز من أهمية هذه الفنون ويضمن استمراريتها ونقلها إلى الأجيال القادمة.

ويتميز الحدث بتقديم فعاليات متنوعة مثل قرية فنون الحرف، والعروض الحرفية الحية، والمعرض الحرفي، وورش العمل التفاعلية، إضافة إلى جناح الطفل ومنصة رواد الأعمال، مما يجعله وجهة ثقافية متكاملة.

وأكدت هيئة التراث السعودية أن معرض "بَنان" يعكس التزامها بدعم الحرفيين وتطوير قطاع الحرف اليدوية، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.

من جانبه، تعزز المشاركة المصرية في الحدث الروابط الثقافية مع المملكة وتسهم في إبراز التراث المصري على الساحة الدولية، حيث تحظى الحرف اليدوية المصرية بإشادة واسعة لدقتها وجمالها وتنوعها.

يستقبل المعرض الزوار يوميًا من الساعة 4 عصرًا وحتى 11 مساءً، باستثناء يومي الاثنين والأربعاء حيث يُفتح أبوابه من الساعة 10 صباحًا.