الكرملين يطالب بوقف ضرب الأهداف المدنية في الشرق الأوسط

طالب المتحدث باسم الرئاسة الروسية " الكرملين " دميتري بيسكوف بوقف ضرب الأهداف المدنية في الشرق الأوسط، ومنع سقوط الضحايا بين المدنيين، مؤكدا أنه من المهم للغاية ألا يصبح المدنيون ضحايا للضربات. وشدد بيسكوف - وفقا لموقع روسيا اليوم- على أن غزة تواجه أزمة إنسانية رهيبة، مشيرا إلى أن الأزمة الإنسانية في لبنان أقل وطأة منها في غزة..وقال "نحن جميعا شهود على الأزمة الإنسانية الرهيبة التي تحدث هناك.. ولبنان أيضا فى وضع طارئ".

وفي سياق آخر،وصف نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف الخطاب الذي ألقاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرا -بعد استخدام أحدث صاروخ روسي من طراز أوريشنيك- بأنه إشارة إلى الغرب بأن موسكو قادرة على الرد العسكري على التحديات الجديدة.

وأكد الدبلوماسي الروسي أن بلاده لديها مصالح أمنية أساسية وستعمل على ضمانها بكل الوسائل المتاحة.

وفي خطابه يوم 21 نوفمبر، قال بوتين إن الولايات المتحدة وحلفاءها في حلف الناتو قد أذنوا باستخدام أسلحة بعيدة المدى وعالية الدقة قبل أن تهاجم الصواريخ الأمريكية والبريطانية المنشآت العسكرية الروسية في المناطق الحدودية كورسك وبريانسك.

وأضاف الرئيس الروسي "ردت روسيا على هذه الهجمات بإطلاق أحدث صاروخ باليستي متوسط المدى من طراز أوريشنيك بحمولة غير نووية على مصنع يوجماش الأوكراني للدفاع في دنيبروبيتروفسك".

وحذر بوتين من أن مسار السياسة الاستفزازية للغرب قد يؤدي إلى عواقب وخيمة في حالة المزيد من التصعيد.

وعلى الصعيد الميداني، أعلن منسق مجموعات العمل السري في مقاطعة نيكولايف سيرجي ليبيديف، أن انفجارا قويا وقع في مقاطعة خاركوف في المكان الذي من المحتمل أن يقع فيه المقر الرئيسي لتشكيل النازيين الجدد "كراكن".

وقال ليبيديف إن (الاستهداف) وصل على بعد مبنيين من محطة مترو "الجامعة" وهناك مبنيان إداريان سجل منسقينا عدة مرات تراكمًا كبيرًا للمركبات العسكرية، بما في ذلك سيارات مدرعة من إحدى دول أمريكا الشمالية، وفقًا للإعلام.

وأشار ليبيديف إلى إنه قبل ذلك بقليل، وقع انفجار في قرية كوشيتوك، وهي إحدى ضواحي تشوغويف أيضًا.مضيفا أنه يوجد معسكر للأفراد العسكريين الأوكرانيين هناك، موضحا أنه يوجد موقع تخييم بجوار المعسكر مباشرةً، حيث شوهدت أيضًا القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب من أصل لاتيني.

