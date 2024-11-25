وزير البترول يلتقي الرئيس التنفيذي لدراجون أويل الإماراتية

التقى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية مع المهندس علي راشد الجروان الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل الإماراتية والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة ، بحضور المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول ونائبه للاستكشاف والمشرف على نيابة الاتفاقيات الجيولوجي محمد محى ، والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لشؤون مكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة.

وأوضح بدوى أنه تم خلال اللقاء استعراض أنشطة الشركة وخطتها لحفر الابار وزيادة معدلات الانتاج في مناطق عملها بخليج السويس باستخدام أحدث التكنولوجيات التي تمتلكها الشركة ، مشيدا بالشراكة الناجحة بين شركة جابكو وشركة دراجون أويل والتي أثمرت عن تحقيق قصص نجاح أدت إلى تغيير الخريطة الاستثمارية وإعادة إطلاق إمكانيات تلك المنطقة خلال الفترة المقبلة ، مؤكدا علي دعم الوزارة المستمر وتهيئة المناخ الجاذب لزيادة ضخ الاستثمارات والتوصل لاتفاقيات تحقق مصالح كافة الأطراف .

ومن جانبه، أكد الجروان أن أعمال الشركة في مصر جيدة ، وأن الشركة لديها تطلعات كبيرة للتوسع فى أنشطتها خلال الفترة القادمة بمصر ، خاصة بمنطقة خليج السويس، لافتاً إلى أن دراجوان لديها من الخبرات والتكنولوجيات المتطورة فى مجال تنمية الحقول المُتقادمة وزيادة معدلات الإنتاج منها ، وهناك فرص استثمارية جيدة في هذا المجال بمنطقة خليج السويس .

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية وقعت مؤخراً خلال مؤتمر ومعرض أبو ظبى الدولى للبترول "أديبك ٢٠٢٤" ، مذكرة تفاهم مع دراجون اويل للتعاون في مجال استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في إدارة الخزانات البترولية بمناطق عمل الشركة بخليج السويس بما يسهم في تحسين كفاءة الإنتاج البترولي والاستدامة .