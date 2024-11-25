كارثة جبل الطير.. النيابة تكشف عن تفاصيل صادمة

في تطورات صادمة لكارثة جبل الطير التي هزت محافظة الوادي الجديد، أعلن اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، انتهاء أعمال التحقيقات التي كشفت عن تفاصيل مروعة حول الحادث.

وأوضح المحافظ، أن التحقيقات كشفت عن أن الضحيتين كانا يحفران بشكل غير قانوني بحثاً عن آثار في المنطقة المحظورة، مما أدى إلى سقوط صخرة ضخمة وزنت حوالي 2.5 طن عليهما.

وأكدت التحقيقات، أن الحادث وقع خارج حدود المواقع الأثرية المسجلة، وأن الجهات المسؤولة لم تكن تمارس أي نشاط سياحي في المنطقة.

وكانت قوات الحماية المدنية والشرطة قد انتقلت على الفور إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، وتمكنت من انتشال جثتي الضحيتين من تحت الأنقاض.

وأعرب المحافظ عن تعازيه لأسر الضحايا، وحذر من مغبة القيام بأي أعمال حفر أو تنقيب غير قانونية، مؤكداً أن مثل هذه الأفعال تعرض حياة الناس للخطر.

ودعا المحافظ وسائل الإعلام والمواطنين إلى تحري الدقة في نشر الأخبار وعدم الانسياق خلف الشائعات.

وكانت قد تمكنت قوات الحماية المدنية في الوادي الجديد أمس الأحد من انتشال الجثة الثانية لأحد المفقودين الخمسة في حادث انهيار جبل صخري بمنطقة جبال تروان بمدينة الخارجة .

حيث تمكنت قوات الدفاع المدني من انتشال جثمان محمد علي محمد علي، 44 عاما، ومقيم الخارجة، وبذلك ارتفع عدد من تمكنت الشرطة من انتشال جثثهم من تحت الأنقاض إلى جثتين حيث جاءت الجثة لشخص يدعى مصطفى على حامد محمد 45 عاما مقيم مدينة الخارجة وجاري استخراج باقي جثث المفقودين ، فيما دفعت قوات الحماية المدنية بأوناش وحفارات وسيارات مجهزة لموقع الحادث .

وتلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا بمصرع شخصين انهار عليهم جبل بمنطقة طروان حيث تحركت سيارات الإسعاف والشرطة والحماية المدنية وقيادات أمنية لموقع الحادث، وسط محاولات كبيرة لتحديد مدخل الجبل المنهار، لرفع الحطام وسحب الجثث من تحت الأنقاض