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الإثنين 25 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على سائق ميكروباص دهس مواطنا في المرج

أرشيفية
أرشيفية
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ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض علي سائق ميكروباص صدم شخص وتسبب في وفاته بمنطقة المرج.

وتبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بمصادمة ومتوفى بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحص تبين أنه حال عبور (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة) الطريق محل البلاغ إصطدم به ميكروباص "مجهول" - محدثاً إصابته التى أدت لوفاته ولاذ قائده بالفرار.
عقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط "الميكروباص" وقائده (سائق – مقيم بمحافظة سوهاج) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتبين إنتهاء التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المركبة وقائدها

اتخاذ الإجراءات القانونية القبض على سائق ميكروباص القبض علي سائق بمنطقة المرج