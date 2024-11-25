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الإثنين 25 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"فهم أحاديث طلب العلم" لقاءات علمية بالمدارس لأوقاف الفيوم

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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عقدت مديرية أوقاف الفيوم لقاءات علمية بالمدارس بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، اليوم الإثنين، حيث تناول العلماء الحديث عن: “فهم أحاديث طلب العلم”،وذلك بتوجيهات من وزير الأوقاف الدكتور أسامة السيد الأزهري، وبرعاية كريمة من الدكتور  محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، وبحضور نخبة من الأئمة المتميزين.

وخلال هذه اللقاءات بالطلاب أكد العلماء أن العلم النافع لا ينحصر في العلوم الدينية فحسب، بل يتسع ليشمل كل العلوم النافعة التي تنفع الإنسان في دنياه وفي أخراه، وأن ما جاء في السنة النبوية المطهرة من حثٍّ على العلم إنما هو في مطلق العلم النافع، وأن طلب العلم يكون من المهد إلى اللحد، ومهما بلغ الإنسان في العلم فعليه أن يتذكر قول الله تعالى: {وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا}، فكلما ازداد الإنسان علمًا ازداد إدراكًا لحاجته إلى المزيد من العلم، وأن طلب العلم يستدعي حسن القصد وصدق النية والإخلاص والتجرد وبذل الجهد.

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