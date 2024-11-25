تفاصيل ضبط عصابة سرقة مواقع تحت الإنشاء بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") حال استقلالهم سيارة ربع نقل مستأجرة ومحمل عليها (كمية من الحديد وزنت 2 طن "مجهولة المصدر") وعُثر بحوزتهم على مضبوطات أبرزها (بندقية خرطوش وطلقتان لذات العيار- كمية من مخدر الهيروين).

وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات إعترفوا بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواقع تحت الإنشاء بأسلوب "المغافلة" وأن المضبوطات من متحصلات نشاطهم الإجرامى، والسلاح النارى بقصد حماية نشاطهم الإجرامى والمواد المخدرة للإتجار.

وإرتكابهم واقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب ، وتصريف المسروقات بالبيع لدى عميلهم " سيئ النية " ("له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان) تم إستهدافه وضبطه وبحوزته المسروقات (عدد من القطع الحديدية وزنت 500 كيلو جرام) وبمواجهته أقر بأن المضبوطات قام بشرائها من المتهمين وأنه على علم بأنها من متحصلات واقعة سرقة.

تم إتحاذ الإجراءات القانونية .