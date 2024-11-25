جامعة الفيوم: انطلاق انتخابات الإعادة بالجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية

انطلقت انتخابات الإعادة بالجولة الأولى لإنتخابات الإتحادات الطلابية بجامعة الفيوم للعام الجامعي 2024 /2025، علي مستوي كليات الجامعة، وذلك اليوم الأثنين، وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع التعليم والطلاب.

ويذكر أن انتخابات الإعادة فى الجولة الأولى أجريت فى كليات الزراعة والحقوق والهندسة والطب البشرى والخدمة الاجتماعية والسياحة والفنادق وأن انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة الفيوم قد بدأت اعتبارًا من يوم الخميس، بفتح باب الترشح وسحب وتقديم الاستمارات، كما تم إعلان الكشوف المبدئية للطلاب المتقدمين لخوض الانتخابات، وتم تلقى طلبات الطعون، وفحص تلك الطعون، واعلان الكشوف النهائية وانطلاق الدعاية الانتخابية ثم انطلاق الإنتخابات فى جولتها الأولى.

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