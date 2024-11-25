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الإثنين 25 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. باحث سياسي يكشف تداعيات دخول العراق دائرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد خضر الكاتب والباحث
أحمد خضر الكاتب والباحث السياسي
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قال أحمد خضر، الكاتب والباحث السياسي، إن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وجه رسالة لكل القوى الموجودة في الساحة السياسية العراقية لتوحيد الكلمة في هذه الظروف الصعبة كونها تأتي في وقت عصيب على العراق نتيجة وجود تهديدات من الكيان الصهيوني.

وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك عمل قوي من حكومة السوداني على توحيد الموقف الوطني الداخلي تجاه هذه التهديدات وحشد التأييد والدعم الإقليمي والدولي ضد هذا الكيان وما يقوم به من جرائم في المنطقة.

وتابع أن هذه الجهود كبيرة وهناك اجتماعات عقدت مع الفصائل التي استهدفت الكيان الصهيوني ومع رئيس الوزراء نتجت عن وجود اتفاق لإيقاف عمليات هذه الفصائل نتيجة وجود تهديدات تستهدف البلد بأكمله.

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الكيان الصهيوني