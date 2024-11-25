منخفضا 20 جنيهًا.. الذهب في مصر يتراجع بقوة منتصف اليوم الإثنين

شهد سعر الذهب في مصر انخفاضا مع بداية تداولات اليوم الاثنين، وذلك في ظل انخفاض سعر الذهب العالمي مع بداية التداولات العالمية، بالإضافة إلى تراجع في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية ما يعكس هدوء في توقعات سعر الصرف وبالتالي دفع السعر إلى مزيد من التراجع.

وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم عند 3745 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند 3725 جنيه للجرام، وكان قد شهد تذبذب خلال تداولات الأمس حيث افتتح وأغلق التداولات عند المستوى 3775 جنيه للجرام.

ويأتي التراجع الحالي في سعر الذهب المحلي، نتيجة انخفاض سعر الذهب العالمي مع بداية تداولات الأسواق اليوم، وهو ما انعكس على تسعير الذهب المحلي الذي يعتمد حالياً بشكل أساسي على تغيرات سعر الذهب العالمي.

من جهة أخرى، نجد أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية قد شهد تراجعا مع بداية هذا الأسبوع بشكل تدريجي، وهو ما ساعد على تهدئة المخاوف المتعلقة بحركة سعر الصرف وإمكانية ارتفاعه بشكل كبير مرة أخرى، وهي المخاوف التي تزايدت الفترة الأخيرة بالتزامن مع المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي.

وتراجع سعر الصرف يدل على استقرار في أوضاع العملة الأجنبية حالياً وتوازن المعروض والمطلوب من العملات الأجنبية، وهو ما انعكس سريعا بشكل سلبي على تسعير الذهب المحلي اليوم، خاصة بعد انخفاض سعر الذهب العالمي.

أيضًا ساعد على استقرار الأوضاع في سوق الصرف التقارير الإيجابية الصادرة عن صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخراً لدعم الاقتصاد، بالإضافة إلى تفهم الصندوق للضغوط التي تتعرض لها مصر حالياً بسبب التطورات المحيطة بها.

توقعات أسعار الذهب

انخفض سعر الذهب العالمي خلال تداولات اليوم بسبب عمليات البيع لجني الأرباح بعد سلسلة استمرت 5 جلسات متتالية من المكاسب، وذلك بسبب تراجع التوترات في الأسواق بعد تعيين وزير مالية معتدل في حكومة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بالإضافة إلى تقارير عن إمكانية حدوث اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان.

تراجع سعر الذهب المحلي مع بداية تداولات اليوم الاثنين في ظل عمليات البيع لجني الأرباح على سعر أونصة الذهب العالمي، الأمر الذي دفع السعر المحلي إلى التراجع من جديد خاصة بعد تراجع سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية بشكل تدريجي.

انخفض سعر الذهب العالمي اليوم ليفقد مكاسبه التي سجلها يوم الجمعة الماضية، وذلك على الرغم من الاغلاق الأسبوعي الإيجابي الذي سجله نهاية الأسبوع الماضي، ليعود إلى المستوى 2670 دولار للأونصة الذي يمثل المستوى التصحيحي 23.6% والذي قد يبطئ من عمليات البيع على الذهب.

أما عن السعر المحلي:

تراجع سعر الذهب المحلي عيار 21 مع بداية تداولات اليوم بعد أن فشل في تخطي مستوى المقاومة 3780 جنيه للجرام، ليتراجع حالياً إلى المستوى 3720 جنيها للجرام ويتداول حول هذا المستوى في ظل وجود ضغط سلبي على السعر.