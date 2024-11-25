نكشف عن جنسيات الناجين والمفقودين في حادث غرق لانش سياحي بمرسى علم

حصلت “البوابة نيوز”، على جنسيات الناجون والمفقودين جراء غرق لانش سياحي بمنطقة شاطئ وادي الجمال بمدينة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر.

وكانت قد شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم حادث غرق مأساوي للانش السياحي "سي ستوري " في منطقة شاطئ وادي الجمال جنوب مدينة مرسي علم بمحافظة البحر الأحمر، مما أسفر عن عدد من الإصابات للناجون من الغرق، وعددهم ٢٨ ناجيا وجاري البحث عن المفقودين وعددهم ١٤ مفقود حتي الآن.

وكشف مصدر أمني لـ"البوابة نيوز" عن إن اللنش كان يقل على متنه 45 شخصاً، بينهم 31 سائحاً من جنسيات مختلفة و14 من الطاقم المصري.

وأوضح المصدر أن الجنسيات المشاركة في الرحلة شملت: ( ألمان: 4 أفراد - إسبان: 5 أفراد - بلجيك: 4 أفراد - صيني: فرد واحد - أمريكي: فردان - سلوفاكي: 3 أفراد - سويسري: فردان - بريطاني: 4 أفراد - بولندي: فردان - نرويجي فردان - ايرلندي: فرد واحد- فنلندي: فرد واحد - مصري: 4 أفراد.

وعلى الفور، تم الدفع بفرق الإنقاذ البحرية والجوية للعمل على انتشال الضحايا وإنقاذ الناجين. ونجحت تلك الجهود في إنقاذ 27 شخصاً حتى الآن، وتم نقلهم بواسطة طائرات هليكوبتر وزوارق الإنقاذ إلى بر الأمان لتلقي العلاج

علما بانه لم يتم حتى الآن تحديد السبب الدقيق وراء غرق اللنش، إلا أن التحقيقات الأولية تشير إلى (ذكر أي معلومات متاحة عن الأسباب المحتملة مثل سوء الأحوال الجوية أو عطل فني).

تم نقل الناجين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم، وحالتهم الصحية متفاوتة بين مستقرة وحرج، فيما تستمر فرق الإنقاذ في عمليات البحث عن المفقودين، مع التركيز على منطقة الحادث.

ومن حانبها، فتحت النيابة العامة تحقيقاً موسعاً للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد المسؤولين.