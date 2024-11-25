محافظ بورسعيد لـ"البوابة نيوز": التصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف وإزالتها

أكد اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، حرصه عَلِي متابعة المشروعات الجارية عَلِي أرض الواقع بصورة دورية للانتهاء منها وفقاً للخطط الموضوعة في أجندة العمل، لافتا إلي أن المشروعات الخدمية تسير بشكل منتظم في كل القطاعات.

وأضاف المحافظ في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" اليوم الاثنين، أنه عقد اجتماعات بصورة مستمرة مع القيادات التنفيذية بالمحافظة والجهات المعنية لمتابعة الموقف الخاص بالخطة الاستثمارية بما يسهم في الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطنين بورسعيد .

واكد حبشي، استمرار التصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف وإزالتها، واستخدام منظومة المتغيرات المكانية، وكذا آخر مستجدات منظومة المخلفات الصلبة الجديدة وجهود المحافظة الجارية في التعاون مع بعض شركات القطاع الخاص العاملة في المنظومة علي أرض المحافظة.