فوز 129 مواطنا.. مديرية أمن الأقصر تجري القرعة العلنية لموسم الحج

أجرت مديرية أمن الأقصر، اليوم الاثنين، فعاليات الإعلان عن الفائزين بقرعة الحج لموسم 2025 لدى مديرية أمن الأقصر، وعددهم 129 فائزا، والتي أقيمت بقاعة المؤتمرات الدولية بمحافظة الأقصر، وذلك في إطار تفعيل الإجراءات التنفيذية لتنظيم قرعة الحج هذا العام 1446هـ/2025م.

حضر فعاليات إعلان نتيجة المتقدمين لرحلات الحج لمديرية أمن الأقصر التابعة لوزارة الداخلية والمقامة تحت إشراف اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، كلا من اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، والدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، واللواء محمود صلاح حكمدار مديرية أمن الأقصر، و اللواء شريف راضي مساعد مدير الامن للشئون المالية والادارية، واللواء طه خاطر مدير المباحث الجنائية بالمديرية، و اللواء أحمد كامل عن قطاع التفتيش والرقابة بالمديرية، و العميد محمود الشريف من الأمن العام، والعميد خالد الصعيدي مفتش الادارة العامة للشئون الادارية، والمقدم عبدالحميد حامد من الأمن الوطني، وعددا من القيادات الأمنية.

وتخلل فعاليات إعلان نتيجة المتقدمين لرحلات الحج لمديرية أمن الأقصر لعام 2025، تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة اللواء محمود صلاح حكمدار مديرية أمن الأقصر، ثم كلمة اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد، واعقب ذلك الإعلان عن الفائزين عن طريق الحاسب الآلي للقرعة العلنية دون تدخل بشري، وسادت أجواء من الفرحة والبهجة غمرت قلوب ووجوه حجاج بيت الله الحرام من أبناء الأقصر الفائزين.

فوز 129 مواطناً بقرعة الحج بالأقصر

وجرى الإعلان عن 129 فائزا من أصل 538 متقدما، إذ فاز بالتزكية 2 من كبار السن مقيمان دائرة مركز شرطة الأقصر، وجاء 127 فائز برحلة الحج إلى الأراضي المقدسة كالتالي، عن دائرة بندر الأقصر 37 شخصا، عن دائرة مركز شرطة الأقصر "البياضية" 20 شخصا، عن دائرة أرمنت 12 شخصا، عن دائرة القرنة 14 شخصا، عن دائرة إسنا 35 شخصا، وعن دائرة طيبة 9 أشخاص.

جدير بالذكر أن وزارة الداخلية، قد حددت الشروط العامة فيمن يتقدم بطلب الحج (مُقدم الطلب والمُرافق "إن وجد") أن يكون كامل الأهلية القانونية لأداء المناسك ومصري الجنسية؛ حيث لا يقل السن عن 25 عامًا "رجال - سيدات" بالنسبة لمقدم الطلب بمفرده، وألا يقل السن عن 18 عاما بالنسبة للمرافق الوجوبي لمقدم الطلب لكل من كبير السن (70 عامًا) فأكثر أو ذوي الهمم، ولا يقل السن عن 12 عامًا للمرافق غير الوجوبي وفي حالة حدوث أي مُتغير في الاشتراطات العمرية من الجانب السعودي، سيتم الإخطار بها على الفور لتنفيذها.

ويعتمد فى تحديد شرط السن تاريخ 19 فبراير 2025 الموافق 20 شعبان 1446هـ، بشرط ألا يكون أي من مقدم الطلب والمُرافق "إن وجد" قد سبق لهما أداء فريضة الحج طوال حياتهما ومن الأقارب حتى الدرجة الرابعة.

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