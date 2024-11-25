كنز محمد رحيم.. المخرج محمد العدل يكشف سرًا عن الملحن الراحل

كشف المخرج محمد العدل عن مكتبة فنية، تحمل العديد من الألحان الموسيقية للملحن الراحل محمد رحيم، بها آلاف الأعمال ولم تخرج للنور حتى الآن.

تفاصيل المكتبة الموسيقية

ونشر المخرج محمد العدل على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، منشور يكشف فيه تفاصيل المكتبة الفنية للراحل محمد رحيم.

وقال المخرج محمد العدل "رحيم الله يرحمه عنده مكتبة موسيقية فيها آلاف الألحان اللي محدش غناها.. تحف حقيقية.. مش أقل حلاوة أبدا من أغانيه وألحانه اللي نجحت والناس تعرفها".

منشور المخرج محمد العدل

وتابع المخرج محمد العدل منشوره: "اتمني حد يهتم بالموضوع ده ويلاقوا طريقة يسمعوا بيها الـلحان وتتغني والناس تسمعها و تستمتع بيها، وأراهن إن الأغاني قادرة تنجح نجاح كبير بقدر موهبته الكبيرة، يا حبيبي يا رحيم يارب تكون مبسوط عندك بقدر ما متعتنا".

يشار أن المخرج محمد العدل علق على وفاة الملحن محمد رحيم، بأنه رحل بسبب الضغوط النفسية من التهميش والأهمال، وأنه رغم حصوله على جوائز عالمية فى الموسيقى، لم يلقى الاهتمام المنتظر.