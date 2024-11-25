نيمان يزور مدينتي.. وعمر هشام: نادي مدينتي للجولف يجذب السياحة الرياضية إلى مصر (فيديو)

الإثنين 25/نوفمبر/2024 - 02:33 م

زار لاعب الجولف العالمي خواكين نيمان، نادي مدينتي للجولف، في إطار زيارته السياحية الأولى لمصر.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي مدينتي للجولف فيديو للاعب خلال تواجده بالنادي، حيث كان بمرافقة عمر هشام طلعت، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى.

وقام اللاعب العالمي نيمان ببعض التدريبات والتسديدات البعيدة وأشاد بجودة ملاعب نادي مدينتي للجولف، مؤكدًا أنها من أفضل ملاعب الجولف في العالم ومؤهلة لاستضافة بطولات الجولف الاحترافية العالمية.

وأعرب اللاعب عن سعادته بالتواجد داخل نادي مدينتي للجولف، مشيرًا إلى أنه سيسافر إلى الأقصر وأسوان للتعرف علي المزيد من الثقافة المصرية.

من جانبه، رحب عمر هشام طلعت باللاعب العالمي خواكين نيمان، وأكد أن نادي مدينتي للجولف أصبح محط أنظار أشهر لاعبي الجولف حول العالم، وذلك بعد استضافته للعديد من البطولات الدولية، وهو ما يسهم في جذب السياحة الرياضية إلى مصر.

اللاعب العالمي نيمان يشيد بجودة ملاعب نادي مدينتي للجولف