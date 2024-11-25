دوري أبطال إفريقيا| محمد الشناوي: الأهلي يمتلك طموحات كبيرة للفوز باللقب الـ13

أكد محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق يسعى إلى الفوز على استاد أبيدجان الإيفواري في اللقاء الذي يجمع الفريقين غدا ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال محمد الشناوي خلال المؤتمر الصحفي، أن الفريق لديه طموحات كبيرة في تحقيق بداية قوية في مشوار البطولة التي يسعى للفوز بلقبها للمرة الـ ١٣، والجيل الحالي شارك في كأس العالم للأندية عدة مرات في السنوات الأخيرة مما أكسب اللاعبين خبرات كبيرة.

وقال الشناوي: نعلم أن جميع المنافسين لديهم الرغبة في الفوز، وهو ما يتضاعف عند مواجهة البطل، لذلك نتحدث باستمرار ونجدد أهدافنا ودوافعنا، وهناك ٨٠٪‏ تقريبا من قوام الفريق حصدوا العديد من البطولات ولديهم رغبة في حصد المزيد».

موعد مباراة الأهلي واستاد ابيدجان

تنطلق صافرة مباراة الأهلي واستاد أبيدجان الإيفواري في دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة السادسة مساء غدا الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

أسفرت قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا التي أقيمت بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بالقاهرة عن وقوع الأهلي "حامل اللقب" في المجموعة الثالثة مع أندية استاد أبيدجان الإيفواري، وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، وشباب بلوزداد الجزائري

عدد الجماهير في مباراة الأهلي واستاد أبيدجان

تلقى مسؤولو النادي الأهلي موافقة رسمية من الجهات الأمنية في الساعات الماضية، على حضور 30 ألف متفرج من جمهور القلعة الحمراء في مباراة الفريق الأحمر أمام استاد أبيدجان الإيفواري يوم 26 نوفمبر الجاري في بداية مشوار المارد الأحمر بدور مجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا التي يحمل الأهلي لقبها في آخر نسختين.

وستقام مباراة الأهلي واستاد أبيدجان الإيفواري على استاد القاهرة الدولي في السادسة مساء يوم الثلاثاء المقبل بحضور 30 ألف متفرج من جمهور الأهلي.