دوري أبطال أفريقيا.. كولر: درسنا استاد أبيدجان جيدا والأهلي لا يشبع من البطولات

قال السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق لديه طموحات كبيرة للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا.

وأكد “كولر” خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم باستاد القاهرة للحديث عن مباراة استاد ابيدجان، أن الجهاز الفني درس المنافس بشكل جيد ويعلم أنه يمتلك عناصر مميزة، ولديهم رغبة في الفوز على حامل اللقب.

واضاف المدير الفني، أن الأهلي يفتقد جهود وسام أبوعلي في المباراة وهناك محاولات مستمرة لتجهيزه، خاصة وانه من العناصر المهمة، وقدم مستويات مميزة للغاية، وكل لاعب في الفريق لديه مقومات مختلفة عن الآخر، لكن الإصابات تطارد العديد من اللاعبين، ومن ثم نعمل بكل قوة لإعداد البدائل من خلال التدريبات التي يستلزم على الجميع استغلالها لتقديم الأفضل.

واكد، أن كل لاعب في الفريق سوف يحصل على فرصته في ظل خوض اكثر من ٧٠ مباراة في الموسم وأن الفرصة متاحة أمام الجميع.

وأضاف أن الأهلي فريق بطولات وأن الجماهير تطالب بالكأس الثاني قبل الفوز بالكأس الأول، وكل بطولة تصبح جزءا من التاريخ مباشرة ولهذا لا نشبع من المكسب رغم الضغوط العديدة.

وأشار كولر، إلى أن الأهلي لديه رغبة مستمرة في الفوز بالمباريات وأنه يحترم فريق استاد ابيدجان جيدا ولا ينظر إلى تاريخ مشاركاته السابقة.

وقال إنه يعمل بشكل مستمر على تصحيح الأخطاء والارتقاء بالنواحي البدنية والخططية وأن لكل مواجهة ظروفها والإعداد الخاص بها، وأنه يعول دائما على دعم الجماهير.