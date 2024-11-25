وزير الزراعة يشارك في القمة العالمية للأمن الغذائي بالإمارات

غادر القاهرة علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي متوجها إلى أبوظبي للمشاركة في القمة العالمية للأمن الغذائي في دورتها الأولى والتى تعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر 2024.

وسوف يلقى وزير الزراعة كلمة في الجلسة الافتتاحية للقمة والتي تعقد تحت رعاية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان- نائب رئيس الدولة ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس ديوان الرئاسة، وبمشاركة وزراء الدول والسفراء وممثلي المنظمات الدولية.

كما سوف يلتقى وزير الزراعة المصرى مع بعض المشاركين في القمة من الوزراء والمسؤولين والتباحث معهم حول آفاق التعاون الزراعي المشترك.