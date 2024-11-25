عبدالرحيم علي يهنئ المهندس عبدالصادق الشوربجي برئاسة الهئية الوطنية للصحافة

الإثنين 25/نوفمبر/2024 - 02:23 م

تقدم الدكتور عبد الرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير البوابة نيوز، بخالص التهنئة إلى المهندس عبدالصادق الشوربجي، بمناسبة صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتعيينه رئيسا للهيئة الوطنية للصحافة وكذلك أعضاء المجلس الذين وقع عليهم الأختيار.

وتمنى لهم خالص التوفيق فى تأكيد رسالة الدولة الصحفية وإعلاء القيم والثوابت الوطنية ومواصلة تطوير الاداء الصحفي بما يرتقى إلى طموحات الجديدة.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 519 لسنة 2024 بتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة لمدة 4 سنوات برئاسة عبد الصادق محمد الشوربجي.

ونص القرار على أن تشكل الهيئة بعضوية كل من المستشار محمد فؤاد محمود عمار نائب رئيس مجلس الدولة، وياسر سمير صبحي ممثلا لوزارة المالية، وعلاء الدين كمال محمد ثابت من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، وعمرو رأفت محمد الخياط من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، وحمدي عثمان عاشور عثمان رزق ممثلا للصحافة القومية، وسامح سامي محروس رزق الله ممثلا للصحافة القومية، وأسامة سعيد محمد عثمان أبو باشا ممثلا للعاملين بالمؤسسات الصحفية والقومية، وسحر عبد العزيز الجعارة من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.