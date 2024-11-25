أحمد حمدي يخوض تدريبات تأهيلية على هامش مران الزمالك

تواجد أحمد حمدي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تدريبات الأبيض التي أقيمت اليوم الاثنين على ملعب النادي استعداداً لمواجهة بلاك بولز بطل موزمبيق ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وخضع حمدي لتدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم، و خاض تدريبات ركض خفيف حول الملعب على هامش المران، تحت إشراف علاء رجب مدرب الأحمال.

ويخضع حمدي لبرنامج تأهيلي خاص تحت اشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة بعد انتهائه من المراحل الأولى من البرنامج التأهيلي الخاص به عقب خضوعه من قبل لجراحة الرباط الصليبي.

ويستضيف الزمالك نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق في التاسعة مساء يوم الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.