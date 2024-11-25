الكرة النسائية: الشراكة بين مصر وفرنسا تهدف لتأهيل عقليات اللاعبات للاحتراف

ينطلق اليوم الاثنين اجتماع لتوقيع شراكة و بروتوكول تعاون بين الاتحادين المصري والفرنسي، بهدف إقامة معسكرات ومعايشات لمدربي ولاعبات كرة القدم النسائية، وكذلك إقامة دورات تدريبية لزيادة خبرات المدربين وعناصر اللعبة.

يضم الاجتماع المديرين الفنيين لمنتخبات الكرة النسائية والمدير الفني للاتحاد، لوضع برنامج زمني لحضور تدريبات المنتخبات، خلال فترة التوقف الدولي، والاجتماع مع الأجهزة الفنية واللاعبات لتحديد النقاط الخاصة بتنفيذ البروتوكول.

يهدف بروتوكول التعاون بين الاتحادين المصري والفرنسي لإقامة برامج تدريبية تساعد في تطوير الكرة النسائية.

وقالت الدكتورة دينا الرفاعي عضو اتحاد الكرة والمشرفة على الكرة النسائية في مصر، أنه بعد مجهود واجتماعات متعددة طوال شهور وزيارات متبادلة مع المسئولين في الاتحاد الفرنسي والسفارة الفرنسية للوصول إلى أقصى استفادة للكرة النسائية المصرية يسعدني أن أعلن عن شراكة جديدة تدخل حيز التنفيذ والتفعيل، كما كان لي شرف توقيع وتفعيل بروتوكول التعاون بين الاتحاد المصري والاتحاد الأردني لتطوير الكرة النسائية.

وأضافت في تصريحات صحفية، “سنكون اليوم على موعد مع شراكة جديدة بين الاتحادين المصري والفرنسي لتطوير الكرة النسائية بروتوكول للتطوير الشامل بأفكار جديدة، وستتاح الفرصة أمام بناتنا لتعلم اللغة الفرنسية مجانا لتطوير قدراتهم وتأهيل عقلياتهم للاحتراف”.

واستكملت عضو اتحاد الكرة، "أشكر السفارة الفرنسية والمركز الثقافي الفرنسي على الاستجابة لهذا المقترح من جانبي لأن كرة القدم ليست فنيات فقط، وسيقام اجتماع بين ممثلين من الإدارة الفنية للاتحادين المصري والفرنسي لاستكمال باقي التفاصيل، مضيفة الطريق ممهد أمام بناتنا ومنتخباتنا الوطنية للاستفادة من هذه الشراكات فهي للمستقبل وللتطوير.