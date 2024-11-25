مبادرة بداية.. وكيل تعليم بني سويف تشهد نماذج من التدريب العملي للطلاب

قامت الدكتورة أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف ،صباح اليوم، بزيارة مدرسة المعمارية العسكرية بإدارة شرق بني سويف ،في إطار جولاتها الميدانية لمختلف مدارس المحافظة .

وذلك بحضور اللواء أركان حرب محمد شفيق قائد قطاع بني سويف والمنيا لمدارس التأسيس العسكري والمهندس كامل أبو طالب ومحمد رمضان مدير إدارة شرق بني سويف والمهندس أحمد سيد مدير المدرسة ولفيف من قيادات القوات المسلحة وقيادات التعليم ورجال الدين والقيادات المجتمعية

وخلال الزيارة شهدت وكيل الوزارة عددا من نماذج التدريب العملي للطلاب .



كما شهدت العديد من الأنشطة التي قدمها طلاب المدرسة ضمن أنشطة وفعاليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان والتي تضمنت عروض عسكرية ورياضية إلى جانب فقرات إنشاد ديني ومسرحية تحت عنوان لا للمخدرات

وفي كلمتها أشادت وكيل الوزارة بالعروض التي قدمها طلاب المدرسة والدقة في أداء العروض العسكرية والرياضية،مؤكدة على أهمية التربية العسكرية بالمدارس والتي تهدف إلى تحقيق الانضباط وغرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن لدى الطلاب

وبناء شخصية الطلاب لبناء جيل قادر على تحمل المسؤولية ومواجهة التحديات

إلى جانب العمل على تخريج طالب فني منضبط ماهر يتواكب مع متطلبات سوق العمل

مشيرة إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالتعليم الفني وتعمل على تطويره بإستمرار

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