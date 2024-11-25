وزيرة التنمية المحلية لـ«البوابة نيوز»: تذليل كل العقبات أمام المواطنين في ملف التصالح

قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إن ملف التصالح في مخالفات البناء يسير بخطوة ثابتة والمحافظات تعمل على قدم وساق من أجل إنهاء ملفات المواطنين في المراكز التكنولوجية بالمحافظات، وتحقيق معدلات إنجاز كبيرة بملف التصالح في مخالفات البناء وزيادة وعى المواطنين به.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية، في تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز، اليوم الإثنين، أنها وجّهت بتذليل كل المعوقات أمام المواطنين والعمل على نسف الروتين المعقد، بالإضافة إلى استمرار التصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف وإزالتها، واستخدام منظومة المتغيرات المكانية.

وتابعت أنها تتابع عن كثب مستجدات منظومة المخلفات الصلبة الجديدة وجهود المحافظات الجارية في التعاون مع بعض شركات القطاع الخاص العاملة في المنظومة.