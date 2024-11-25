استشهاد 7 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق في قطاع غزة

الإثنين 25/نوفمبر/2024 - 02:04 م

استُشهد 7 فلسطينيين وأصيب العشرات اليوم /الاثنين/ إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - باستشهاد 5 فلسطينيين، وإصابة عدد آخر جراء استهداف الاحتلال تجمعا للمواطنين في منطقة جباليا النزلة شمال القطاع، كما استُشهد مواطنان، وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي على مجموعة من المواطنين أمام بوابة المستشفى الإندونيسي شمال القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44 ألفا و211 فلسطينيا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 104 آلاف و567 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

