عبدالرحيم علي يهنئ الدكتور خالد عبدالعزيز برئاسة المجلس الأعلى للإعلام

الإثنين 25/نوفمبر/2024 - 02:25 م

تقدم الدكتور عبد الرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير البوابة نيوز، بخالص التهنئة إلى الدكتور خالد عبد العزيز، بمناسبة صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتعينه رئيسا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وكذلك أعضاء المجلس الذين وقع عليهم الأختيار.

وتمنى لهم خالص التوفيق فى تأكيد رسالة الدولة الإعلامية وإعلاء القيم والثوابت الوطنية ومواصلة تطوير الاداء الاعلامى بما يرتقى إلى طموحات الجديدة.

وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم ٥١٨ لسنة ٢٠٢٤ بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمدة ٤ سنوات برئاسة خالد محمود عبد العزيز، وعضوية كل من المستشار عبد السلام عبد المجيد عبد السلام نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتور محمود أحمد ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والدكتور حسام عبد المولى صقر ممثلا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وعبد المحسن سلامة عثمان من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، وعلا الشافعي "صحفية"، وعصام الأمير إسماعيل "إعلامي"، وعادل محمد إبراهيم حمودة من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، والأستاذة الدكتورة منى محمد سعيد الحديدي ممثلًا للمجلس الأعلى للجامعات.