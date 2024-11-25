النقل البري تعلن عن فرص عمل للسائقين بشركة سوبر جيت

أعلنت النقابة العامة للعاملين بالنقل البري برئاسة أشرف الدوكار عن توفير فرص عمل و فتح باب التعيين للسائقين الذين يحملون رخصة قيادة مهنية درجة اولى للعمل على الخطوط الداخلية لشركة الاتحاد العربي للنقل البرى والسياحة "سوبر جيت" برئاسة اللواء حسن الليثي حسن والتابعة لوزارة النقل .

يأتى ذلك فى إطار التعاون بين النقابة والشركة وتنفيذا توجيهات فخامة رئيس الجمهورية في التوسع في الاستثمار في مختلف المجالات من اجل توفير فرص العمل للمواطن والحد من نسب البطالة وتخفيف الاعباء الاقتصادية عن المواطنين من اجل توفير حياة كريمة للمواطن المصري.

وعن الشروط التى يجب توفرها بالوظائف أكدت الشركة ضرورة حصول المتقدم على رخصة قيادة درجة اولى وسارية مدة لا تقل عن عام ، اصل المؤهل الدراسي او مستخرج منه ، اصل شهادة الخدمة العسكرية أو مستخرج رسمي منه ،مستخرج رسمي حديث من شهادة الميلاد ، فيش جنائي باسم شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة "سوبر جيت ، صورة من بطاقة الرقم القومي ، برنت تامینات ، نموذج ۱۱۱ کشف طبي ، كعب عمل ،عدد 6 صور شخصية مقاس ٤×٦، شهادة خبرة في نفس المجال المطلوب .

أكدت النقابة أن المقبولين سيحصلون على مرتبات مجزية و تتحمل الشركة قيمة الضرائب والتامينات ، تأمین اجتماعی، تأمين طبي ، توفير اماكن للاقامة، صرف بدل انتقال .