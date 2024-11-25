محافظ مطروح يشهد جلسة التشاور المجتمعي لدراسة الأثر البيئي لإحدى شركات البترول

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الاثنين، فعاليات جلسة التشاور المجتمعى لشركة خالدة للبترول، الخاصة بمناقشة دراسة تقييم الأثر البيئى “ج” لمشروعات تسهيلات الإنتاج ومحطة إنتاج الطاقة الكهربائية بقدرة 10 ميجاوات بالصحراء الغربية.

وجاء ذلك بحضور المهندس سعيد عبدالمنعم رئيس شركة خالدة للبترول، والمهندس جمال فتحى مستشار وزير البترول، والمهندس مدحت شعبان مساعد رئيس الهيئة للمسئولية المجتمعية، والمهندسة هند صالح عوض مدير عام البيئة بالهيئة العامة للبترول، والمهندس أبو القاسم محمد مدير إدارة المشروعات البترولية بجهاز شئون البيئة، والعمدة عبدالكريم خريط نائبا عن رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، وعددًا من القيادات التنفيذية والشعبية والإعلامية بمحافظة مطروح.

وتم خلال الجلسة مناقشة وعرض الجوانب البيئية والاجتماعية للمشروع، فى إطار تأكيد حرص الشركة على الإلتزام بالشفافية والمصارحة فى دراسة الآثر البيئى لمشروعاتها، وبما يعود على الاستقرار والتنمية المجتمعية ويواكب ما يتم على أرض محافظة مطروح من نهضة تنموية غير مسبوقة.

محافظ مطروح: تذليل العقبات لشركات الإنتاج العاملة على أرض المحافظة

أكد محافظ مطروح فى كلمته على حرص المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم وتذليل العقبات لشركات الإنتاج العاملة على أرضها فى مجال البترول والثروة المعدنية والاستغلال الاقتصادى الأمثل لما تمتلكه المحافظة من ثروة هائلة فى البترول والثروة المعدنية مع مساحتها الشاسعة كثانى أكبر محافظات مصر، مع التعاون والتنسيق المستمر لتحقيق أقصى استفادة لشركات الإنتاج العاملة ولأهالى المحافظة، لافتا إلى الاهتمام الذى توليه الدولة بدراسة الأثر البيئى كأهم شروط إقامة المشروعات خاصة مع ما يشهده العالم من تغيرات مناخية وبيئية يستلزم معها، وتحقيقاً لاستراتجية ورؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030.

محافظ مطروح يشكر وزير البترول والثروة المعدنية

ووجه محافظ مطروح خلال كلمته الشكر والتقدير للمهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، وما تقدمه الوزارة من تعاون مستمر مع محافظة مطروح، وكذلك الشكر لشركة خالدة للبترول برئاسة المهندس سعيد عبد المنعم على المشاركة المجتمعية والإنسانية الفاعلة، والمساهمة مع المحافظة فى تقديم مزيد من الخدمات والحياة الكريمة لأهالى مطروح خاصة فى أقصى النجوع والتجمعات الصحراوية المحيطة بمواقع الشركة.

وأشار المحافظ إلى أهمية تضافر جهود جميع الجهات المعنية فى الحفاظ على البيئة وتنميةالمجتمع، والإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مع التطلع لمزيد من تلك الأنشطة والأعمال الفاعلة فى خدمة المجتمع.

محافظ مطروح يشهد جلسة التشاور المجتمعي لدراسة الأثر البيئي لإحدى شركات البترول

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