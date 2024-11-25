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الإثنين 25 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

جوميز يستعين بحارس ناشئي الزمالك 2005

صوره ارشيفيه لحراس
صوره ارشيفيه لحراس الزمالك
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قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، بتصعيد محمد عبدالفتاح حارس مرمى مواليد 2005، للمشاركة في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الاثنين على ملعب النادي استعداداً لمواجهة بلاك بولز بطل موزمبيق ببطولة الكونفدرالية الأفريقية. 
وأدى عبد الفتاح تدريبات حراس المرمى تحت قيادة لويس فيسنتي مدرب الحراس، برفقة زملائه محمد عواد ومحمد صبحي ومحمود الشناوي.
وجاء تصعيد عبد الفتاح وفقاً للسياسة المتبعة بتصعيد عناصر من فرق قطاع الناشئين بالنادي لاكتساب الخبرات مع الفريق الأول.
ويستضيف الزمالك نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق في التاسعة مساء يوم الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية

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