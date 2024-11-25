بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 44.57 نقطة

الإثنين 25/نوفمبر/2024 - 02:01 م

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم الاثنين، على انخفاض مؤشرها العام 57ر44 نقطة بنسبة بلغت 61ر0 في المئة، ليبلغ مستوى 12ر7259 نقطة وتم تداول 5ر437 مليون سهم عبر 22636 صفقة نقدية بقيمة 107 ملايين دينار (نحو 3ر326 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيس 61ر37 نقطة بنسبة بلغت 56ر0 في المئة ليبلغ مستوى 07ر6651 نقطة من خلال تداول 9ر253 مليون سهم عبر 12013 صفقة نقدية بقيمة 33 مليون دينار (نحو 6ر100 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 58ر48 نقطة بنسبة بلغت 62ر0 في المئة ليبلغ مستوى 77ر7770 نقطة من خلال تداول 5ر183 مليون سهم عبر 10623 صفقة بقيمة 74 مليون دينار (نحو 7ر225 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 78ر40 نقطة بنسبة بلغت 62ر0 في المئة ليبلغ مستوى 38ر6532 نقطة من خلال تداول 3ر151 مليون سهم عبر 7000 صفقة نقدية بقيمة 8ر22 مليون دينار (نحو 5ر69 مليون دولار).

وكانت شركات (بيت الطاقة) و(التجارية) و(سنرجي) و(الامتياز) الأكثر ارتفاعا في حين كانت شركات (عمار) و(ايفا فنادق) و(بترولية) و(ورقية) الأكثر انخفاضا.