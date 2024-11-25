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الإثنين 25 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الخارجية يجتمع في روما مع نظيره المقدوني لتعزيز أُطر التعاون

وزير الخارجية
وزير الخارجية
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اجتمع وزير الخارجية والهجرة د. بدر عبد العاطي، اليوم الإثنين، مع Timco Mucunski وزير الخارجية والتجـارة الخارجية لجمهورية شمال مقدونيا، وذلك خلال حضورهما فعاليات منتدى حوارات روما المتوسطية.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي أعرب عن تطلع مصر لتعزيز أُطر التعاون الثنائي مع جمهورية شمال مقدونيا، وأهمية بحث سُبل زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، بما يخدم خطط التنمية للشعبين.

وقام وزير الخارجية بتوجيه الدعوة لوزير الخارجية المقدوني لزيارة القاهرة، مشيرًا إلى أهمية تنشيط الزيارات على المستوى الرفيع بين البلدين لاستكشاف فرص التعاون المُشتركة، مؤكدًا أهمية تنظيم منتدى لرجال الأعمال للتباحث حول سبل دعم التعاون الاقتصادي.

كما استعرض الوزير عبد العاطي آخر التطورات المتعلقة بالأوضاع في قطاع غزة ولبنان، وما تشهده المنطقة من تصعيد خطير، مشيرًا إلى الجهود المصرية المتواصلة لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار ونزع فتيل التوتر في الإقليم.

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