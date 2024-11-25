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الإثنين 25 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تفاصيل جديدة.. إنقاذ 28 شخصًا من حادث غرق اللانش السياحي جنوب مرسى علم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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نجحت جهود الإنقاذ في إنقاذ 28 شخصًا حتى الآن من حادث غرق اللانش السياحي "سي ستوري" جنوب مدينة مرسى علم، فيما لا تزال عمليات البحث جارية للعثور على 17 مفقودًا.

ويشار إلى أن الفرقاطة "الفاتح" والطائرات التابعة للقوات المسلحة تستمر في تمشيط المنطقة بالتنسيق مع مركز الإنقاذ البحري وغرفة عمليات المحافظة. 

ومن جانبه، أعلن مصدر طبي، أن الناجين الذين تم إنقاذهم يتلقون الرعاية الطبية اللازمة، مع تكثيف الجهود للعثور على باقي المفقودين.

وتعمل فرق الإنقاذ على مدار الساعة لضمان سرعة إنجاز المهام، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والأمان.

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