استدعاء ثلاثي "زد" لمعسكر منتخب مصر للسيدات تحت 17 عامًا

أعلن فريق نادي زد لكرة القدم النسائية استدعاء ثلاثي الفريق ليلى عثمان، مليكا الخولي وكنزي محمد لمعسكر منتخب مصر للسيدات تحت 17 عامًا للتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

يدخل منتخب مصر للناشئات معسكره المقبل يوم 27 نوفمبر، استعدادًا لخوض تصفيات كأس العالم للسيدات 2026.

يضم الجهاز الفني لمنتخب السيدات تحت 17 سنة أميرة يوسف مديرا فنيا ويعاونها كل من: آيات مرتضى، مدرب عام، ونورهان صبحي، مدرب مساعد وعاطف عطية محلل أداء وأمجد خاطر مدربًا لحراس المرمى ودكتور إيمان كمال طبيب ومحمد خاطر مخطط أحمال، وميريت مونيس و رنيم القاضي علاج طبيعي، وسونيا سيد إداري المنتخب.

والتقى منتخب مصر للناشئات في معسكره الأخير نظيره الأردني في وديتين، ضمن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين الاتحادين المصري لكرة القدم، ممثلًا في دينا الرفاعي عضو الاتحاد والمشرف العام على ملف الكرة النسائية، والاتحاد الأردني مطلع أبريل من عام 2022.