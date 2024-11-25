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الإثنين 25 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. افتتاح الملتقى التوظيفي لشركات القطاع الخاص في بورسعيد

افتتاح الملتقى التوظيفي
افتتاح الملتقى التوظيفي لشركات القطاع الخاص في بورسعيد
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أنطلقت فعاليات الملتقى التوظيفي لشركات القطاع الخاص بمحافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، والمقام بأحد القرى السياحية في شارع طرح البحر، تحت رعاية محمد جبران، وزير العمل، واللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، وذلك بحضور محمد عبد العزيز، مدير عام مديرية الشباب والرياضة، وعدد من القيادات التنفيذية ورجال الأعمال.

ويشارك بالملتقى حوالي 30 شركة من شركات القطاع الخاص لتوفير 2000 فرصة عمل في عدد كبير من التخصصات لأبناء المحافظة، والذي تنظمه مديرية العمل ببورسعيد.

ويوفر الملتقى وظائف في التخصصات الاتية: فنيين انتاج، ومحاسبين، مسئول نظم معلومات، مندوبين بيع، فنيين كهرباء، فنيين صيانة، عمال تعبئة، كميائيين، أمناء مخازن، مراقب جودة، مهندسين انتاج،  سائقين، فني تبريد وتكييف، مشغل انتاج من ذوي الاعاقة، فني لحام، مساعدين كهرباء، مساعدين بحري، خياطين جميع المراحل ذكور واناث، عمال نظافة، فني صيانة ماكينات خياطة، سائقين درجة أولى، مسؤول مشتريات، وغير ذلك من التخصصات المختلفة.

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