وحدة السكان بالأقصر تنظم دورة تدريبية للإسعافات الأولية

نظمت وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للتدريب والتنمية وإحدى الشركات السياحية، دورة تدريبية مجانية للإسعافات الأولية لمدة يومين متتاليين، استهدفت تعزيز الوعي الصحي لدى المشاركين وتنمية مهاراتهم في التعامل مع الحالات الطارئة، وذلك بحضور 55 شابا وفتاة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وتوجيهات الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، رئيس الوحدة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية.

وتضمنت فعاليات الدورة، محاضرات عملية ونظرية، تناولت أسس الإسعافات الأولية وإنقاذ حياة المريض، بالإضافة إلى التدخلات السريعة للحوادث والتعامل مع الأزمات الصحية المنزلية، وطريقة تركيب الكانيولا وضرب الحقن عملى؛ كما شهدت الدورة مشاركة فعالة من الحضور الذين أشادوا بالمحتوى التدريبي العملي والنظري.

قام بتقديم المحاضرات نخبة من المتخصصين، وهم: فاطمة إبراهيم محمد، و يوسف أحمد محمد علي، وكريم الشاذلي فتحي الصادق، أخصائيين التحاليل.

وجاءت الدورة بحضور رجاء شوقي أحمد، رئيس وحدة السكان بالأقصر، و الدكتور أحمد العراقي، منسق المسؤولية المجتمعية وعضو المجلس الإقليمي للسكان، إلى جانب فريق شباب الوحدة المتطوعين.

يأتي هذا النشاط ضمن جهود وحدة السكان لتعزيز المسؤولية المجتمعية ودعم المجتمع المحلي من خلال برامج تدريبية تستهدف نشر الوعي الصحي وتطوير المهارات اللازمة لمواجهة الطوارئ.

وحدة السكان تنظم قافلة طبية بقرية توماس 3 ضمن "صحتك تهمنا"

وكانت وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، قد نظمت قافلة طبية مجانية للكشف على العيون بالمجان ضمن مبادرة "صحتك تهمنا" بمرکز ومدينة إسنا بالتنسيق مع جمعية المنار للتنمية والتدريب بتوماس 3 ومراكز اى كير للعيون، وأسفرت القافلة عن توقيع الكشف الطبي على 70 حالة ثم أخذ مقاسات نظارات وتحديد موعد لإجراء العمليات بحضور وتنسيق شباب لجنة الصحة بوحدة السكان.

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دورة الإسعافات الأولية (2)

دورة الإسعافات الأولية (3)

دورة الإسعافات الأولية (4)