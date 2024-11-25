مدرب بيراميدز: مواجهة ساجرادا انطلاقة مهمة في دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا

أكد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز على الأهمية البالغة لمواجهة فريق ساجرادا الأنجولي في بداية مشوار دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، مشددا على أن البداية مهمة للغاية ومن الضروري تحقيق انتصار يمنح الفريق أول ٣ نقاط ولتكون بمثابة الدافع القوي في اللقاءات الأخرى.

ويلتقي بيراميدز مع ساجرادا الأنجولي مساء غدا الثلاثاي في بداية مشوار الفريق السماوي في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وقال يورتشيتش في المؤتمر الصحفي أن فريق بيراميدز يعيش حالة جيدة بعد الانتصارين الأخيرين في الدوري ومن الضروري استثمار هذه الأجواء في دوري الأبطال والتقدم خطوة في البطولة القارية، التي لابد من أن تكون البداية فيها بانتصار وثلاث نقاط، خاصة وأن الفريق ينتظره مباراتين متتاليتين هامتين خارج أرضه وبالتالي الفوز مهم في القاهرة.

أشار المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي إلى أنه شاهد العديد من مباريات الفريق الأنجولي ويعلم جيدا مدى جودة لاعبيه، بجانب أن فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز أمد الجهاز الفني ببعض المعلومات الهامة، حيث يضم ساجرادا عددا من لاعبي الكونغو، ونعلم جيدا مدى جودتهم وأن الفريق الضيف سيعتمد في لعبه على الكرات الطولية خلف دفاع بيراميدز وبالتالي لابد من الحذر بشدة في التعامل.

كرونسلاف أكد أنه يختلف كثيرا رؤية مدرب ساجرادا حول أداء بيراميدز واعتماده في أغلب الأحيان على الهجمة المرتدة السريعة، موضحا أنه ربما شاهد بعض المباريات، ولكن بيراميدز فريق متكامل، ويلعب بجماعية كبيرة وسيقدم الوجه الأمثل له في لقاء ساجرادا من أجل أول ٣ نقاط في المجموعة.