تواصل أعمال تنفيذ مشروعات "حياة كريمة " بالمنيا

واصلت الوحدات المحلية بالمنيا، متابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بهدف تطوير الخدمات الأساسية لأهالى القرى وتحسين مستوى معيشتهم ، وخاصة في قطاعى الصحة ومياه الشرب والصرف الصحى .

وفي هذا الإطار، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس بمتابعة أعمال إنشاء وحدة طب الأسرة بنظام التأمين الصحى الشامل بعزبة "بيرم" التابعة لقرية بنى سالم ، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال بالوحدة حوالى 95% ، والتي تقدم خدمات طبية لعدد 7 نجوع وقرى بما يزيد عن 20 ألف مواطن .

وفى سياق متصل ، تابعت الوحدة المحلية أعمال إنشاء محطة رفع الصرف الصحي بقرية "العمارية الغربية" ومدى الإلتزام بالمواصفات الفنية المحددة والتوقيت المحدد ، وأعمال إنشاء وحدة طب الأسرة بنظام التأمين الصحى الشامل بقرية نزلة البدرمان .

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى ، بمتابعة الموقف التنفيذي ميدانياً لعدد من المشروعات الجارى تنفيذها بمجلس قروى نواى ، منها تفقد أعمال إحلال وتجديد محطة مياه قرية نواى ، والمجمع الطبي بالقرية .